El código 520 causa revuelo en WhatsApp

Poco a poco se revelan los códigos que usan los más jóvenes del hogar para comunicarse, sin que sus padres descubran lo que quieren decir. Esta vez, el número 520 llama la atención de los usuarios de WhatsApp, pero su significado no debería causar preocupación.

El uso de la aplicación de mensajería instantánea por las nuevas generaciones va creando nuevas formas me enviar mensajes. Esta vez, otorgarle una palabra a un número y formar frases es la nueva tendencia. Así, el significado del número 520 tiene un significativo mensaje. Al separar en términos, como si fuera un ejercicio matemático, el número 5 sería “I”, el 2 formaría la frase “love” y finalmente, el 0, el restante “you”. Tras unir cada parte, se llega a la conclusión que significa “I love you”, una palabra que en español significa “Yo te amo”.

Por otra parte, otro número que se volvió popular entre los usuarios del servicio de mensajería es el 1437. Basándose en el idioma inglés, consignan que el “1″ representa “I (yo)”, el “4″ es “love (amo)”, el “3″ es “you (a ti)” y el “7″, “forever (por siempre) “, es decir que el texto que quieren mandar es una romántica frase: “Te amo por siempre”.

Aún no se conoce el significado exacto de cada código, principalmente porque no existe uno solo, ya que cada grupo de menores le va dando un sentido propio y crea más mensajes. Pero psicólogos han asegurado que es un proceso normal, que no debe preocupar a los progenitores.