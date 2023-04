El Chat GPT se instalará en el ‘cuerpo’ de un robot humanoide

El vertiginoso avance de la inteligencia artificial (IA) hace que a diario existan novedades que debes saber. Hoy, la creación del primer robot humanoide controlado por la IA llama la atención del mundo al recordar escenas de películas como Yo Robot, Terminator, entre otras.

Luego de maravillar a los usuarios con sus sesudas respuestas, el ChatGPT, creado por la empresa OpenAI, sorprende por la posibilidad de trabajar desde un cuerpo. OpenAI y Dall-E, una compañía de software especializada en inteligencia artificial, se han unido para financiar 1X, una compañía noruega que se encargará de una histórica misión: crear el primer robot humanoide capaz de trabajar con un cerebro controlado por el poderoso bot (ChatGPT).

La revista digital Semana expone que, aunque ya se han logrado algunos avances, la industria de la robótica experimentará un gran salto hacia el futuro, pues los robots que se venían construyendo y que recibían órdenes y ejecutaban algunos comandos cambiarán tanto su aspecto físico, como su forma de actuar, pues ahora serán similares a los humanos y tendrán la capacidad de hablar como un humano, sostener conversaciones y actuar por sí solos, gracias a la inteligencia artificial.

Appropriate facial expressions in this video are selected by GPT3 - we also tried GPT4, the processing time with GPT4 was longer and made Ameca appear less responsive #ameca #humanoidrobot #gpt3 #ai pic.twitter.com/clpn9u1yd0