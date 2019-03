El "califato" del grupo terrorista Estado Islámico (EI) ha sido eliminado "100 por 100" tras los combates en Al Baguz, su último reducto en el este de Siria, informó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.

Sanders comunicó la noticia a los periodistas que acompañaban al presidente estadounidense, Donald Trump, en el avión oficial en su viaje a Florida, sin ofrecer más detalles.

Al tomar tierra, el propio Trump, que se había reunido durante el vuelo con el secretario de Defensa de EE.UU., Patrick Shanahan, se dirigió a los periodistas para confirmar la noticia.

Al igual que hizo hace dos días, el mandatario volvió a mostrar dos mapas de Siria: uno de cuando tomó posesión del cargo, en enero de 2017, en el que aparece marcado en rojo una gran parte del territorio sirio, que estaba entonces controlado por el EI, y un segundo, de este viernes 22 de marzo, en el que no se aprecia ninguna marca.

"Aquí está el EI, y esto es lo que tenemos ahora", dijo Trump mientras enseñaba los documentos.

El pasado miércoles, Trump realizó una presentación similar en la que se podía observar en el segundo mapa apenas un punto rojo sobre Al Baguz y predijo que esa misma noche se proclamaría la victoria sobre el califato, lo que finalmente no ocurrió.

Two years ago, ISIS was running rampant across Syria. Today, they have lost nearly all of their territory. pic.twitter.com/r04BvkZXEC