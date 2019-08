Donald Trump: "No necesitamos a China"

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump exhortó a las grandes empresas estadounidenses radicadas en China a regresar a su país para continuar sus operaciones en Norteamérica.

"Nuestro país ha perdido, estúpidamente, billones de dólares con China durante muchos años", sostuvo Trump en su cuenta de Twitter.

"Han robado nuestra propiedad intelectual a razón de cientos de miles de millones de dólares al año, y quieren continuar. ¡No dejaré que eso suceda! No necesitamos a China y, francamente, estaríamos lejos, mejor sin ellos. Las enormes cantidades de dinero hechas y robadas por China de los Estados Unidos, año tras año, durante décadas, deberán detenerse”, expresó.

En este marco, propuso una repatriación de empresas estadounidenses radicadas en el gigante asiático. “Se ordena a nuestras grandes compañías estadounidenses que comiencen inmediatamente a buscar una alternativa a China, que incluya traer sus empresas a casa y hacer sus productos en Estados Unidos”, afirmó y anunció que “responderá” con más medidas a los nuevos aranceles que China anunció que prevé aplicar.

Our Country has lost, stupidly, Trillions of Dollars with China over many years. They have stolen our Intellectual Property at a rate of Hundreds of Billions of Dollars a year, & they want to continue. I won’t let that happen! We don’t need China and, frankly, would be far....