Donald Trump anuncia su postulación a la presidencia de Estados Unidos

Donald Trump presentó la documentación para oficializar su candidatura a las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2024. El expresidente (2016-2020) lanzó su postulación en medio de críticas contra el actual mandatario Joe Biden y la gestión del partido Demócrata en cuestiones como Afganistán, la guerra en Ucrania y la crisis energética.

"Este era un gran país hace dos años, y dentro de dos años volverá a serlo", dijo Trump, en el lanzamiento de su candidatura en su mansión de Mar-a-Lago, Florida.

"Ahora Estados Unidos se avergüenza ante el mundo. No nos respetan. El desastre de Afganistán, quizá el peor de la historia de nuestro país. ¿Y Ucrania? Eso no hubiera pasado conmigo en la Casa Blanca. Incluso los demócratas lo reconocen", resaltó el exmandatario, quien todavía no ha aclarado si terciará por el partido Republicano.

Trump también atacó a Biden y señaló que el actual Jefe de Estado no es respetado por Rusia, China y Corea del Norte.

"China, Rusia, Irán y Corea del Norte estaban en jaque. Respetaron a Estados Unidos y, honestamente, me respetaron a mí", dijo el empresario.

El partido Demócrata todavía no ha anunciado su candidato presidencial para las próximas elecciones, pero no se descarta una nueva postulación de Joe Biden, quien contaría con 82 años en 2024.

President Trump: "In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States." pic.twitter.com/z95oHYjWwF