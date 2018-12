Desaparece científico que aseguró haber modificado los genes de dos bebés

El científico chino He Jiankui, quien afirmó que había creado los primeros bebés del mundo modificados genéticamente, se encuentra en paradero desconocido desde el pasado 28 de noviembre, informa South China Morning Post.

La Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, ubicada en Shenzhen (Cantón, China), rechazó que su exempleado se encuentre detenido en su campus universitario, como habían especulado varios medios de comunicación.

"En este momento, ninguna información es precisa salvo la de los canales oficiales", declaró una portavoz de la universidad. La representante se negó a dar más detalles al respecto y aseguró de que cuando dispongan de nueva información, la actualizarán a través de sus "canales oficiales".

Durante el fin de semana, algunos medios de comunicación informaron que el presidente de la universidad, Chen Shiyi, hizo que el científico regresara a Shenzhen para ser puesto bajo arresto domiciliario en el campus.

Supuestamente, todo ocurrió después de que He presentara su experimento en la Segunda Cumbre Internacional sobre la Edición del Genoma Humano, que tuvo lugar en Hong Kong el miércoles pasado. Desde esa fecha, el científico se encuentra en paradero desconocido.

"Frankenstein chino"

He Jiankui ha sido calificado en algunos sectores como el "Frankenstein chino" después de que publicara en YouTube el 25 de noviembre una serie de cinco videos donde afirmaba haber alterado el ADN de unas gemelas nacidas el pasado mes de noviembre, consiguiendo supuestamente así la primera modificación genética de bebés en la historia.

Explicó que su equipo de investigadores había alterado los embriones de las hermanas para desactivar de manera efectiva un gen relacionado con el VIH, virus que posee el padre.

La investigación de He fue condenada por los funcionarios de salud chinos, quienes afirmaron no saber nada del experimento. El caso también está siendo examinado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, que ha ordenado al científico detener todas sus investigaciones.

La semana pasada, la universidad emitió un comunicado en su sitio web oficial con el fin de distanciarse del trabajo de He. En el texto, la institución afirmaba no disponer de información sobre ese proyecto de investigación y revelaba que el docente en cuestión disfruta de un permiso no remunerado desde febrero de este año hasta 2021.

Asimismo, el centro educativo calificó el experimento de He como una "grave violación de la ética y los estándares académicos", al tiempo que otros científicos a nivel internacional mostraron su rechazo al respecto y catalogaron las acciones del investigador chino como "monstruosas", "irresponsables, poco éticas y peligrosas".

Becas millonarias

No obstante, el South China Morning Post informó que He Jiankui recibió 41,5 millones de yuanes (6 millones de dólares, 5,3 millones de euros) en becas gubernamentales entre 2015 y 2016.

El medio citó registros públicos que revelan que el 96 % de la citada cantidad lo recibió en 2016, cuando las autoridades de la ciudad en la que trabajaba He, Shenzhen, seleccionaron a su equipo para participar en un programa de innovación, mientras que el resto correspondió a otra beca asignada por la misma localidad el año anterior. (I)