Dermatólogos avalan el uso de retinol en el embarazo con ciertas precauciones

Por años, el uso del retinol estuvo prohibido para mujeres embarazadas y en etapa de lactancia por tener un potencial teratogénico; es decir, por un supuesto efecto dañino para el bebé. Sin embargo, tras varios estudios, los expertos aseguran que sí es posible usarlo si se tienen en cuenta ciertas precauciones.

¿Qué es el retinol?

Es un derivado de la vitamina A que consigue tratar arrugas y manchas, además de mejorar la textura y el aspecto de la piel al reducir el tamaño de los poros. Es por ello que se ha puesto de moda y muchas mujeres no dejan de usarlo.

Ante esto, la dermatóloga María Marcos, del Grupo Pedro Jaén, asegura que “La vitamina A es necesaria para el organismo, aunque no la sintetiza por sí mismo y debemos aportarla mediante la dieta, los suplementos alimenticios, y, en efecto, los cosméticos”.

No obstante, en una entrevista para la revista Vogue España, la experta señaló que puede haber un problema: “Si se aporta en exceso puede producir efectos secundarios”.

Añade que “lo que nunca deben usar las embarazadas son activos que requieren prescripción médica, como el ácido retinoico, y un médico nunca lo prescribiría en estos casos”. Y añade que, actualmente, la legislación obliga a alertar sobre los posibles riesgos en las etiquetas de los cosméticos.

En cuanto a embarazo y lactancia, “si no dice nada al respecto, es que no hay peligro; aunque recomiendo que cada mujer consulte su caso particular y la crema de retinol que quiera utilizar con su médico”. Determina María Marcos.