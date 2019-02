La defensa del Chapo pedirá un nuevo juicio para su cliente

La defensa de Joaquín "el Chapo" Guzmán Loera informó que pedirá a la justicia de EE.UU. un nuevo juicio para su cliente, luego de que se publicara una entrevista en la que un jurado admitió haber incumplido las órdenes del juez Brian Cogan de no informarse del caso a través de las redes sociales.

El abogado Eduardo Balarezo, principal defensor del mexicano, envió una carta a Cogan en la que le pide más tiempo para presentar una moción para solicitar un nuevo juicio, después de que un jurado halló culpable al Chapo el 12 de febrero de diez cargos relacionados con narcotráfico.

"La carta de hoy es sólo para informarle al juez de que queremos 30 días para presentar la moción de un nuevo juicio", dijo Balarezo.

La moción debe ser presentada 14 días después del veredicto, fecha que se cumple el próximo martes, 26 de febrero.

"Bajo esa regla tengo hasta el martes y necesitamos más tiempo", advirtió Balarezo, que pidió a Cogan que les otorgue 30 días más a partir del 26 de febrero para presentar el recurso legal.

Balarezo, Jeffrey Lichtman y William Purpura defendieron al famoso capo, extraditado a Nueva York hace dos años y que enfrentó tres meses de juicio en una corte federal en el distrito de Brooklyn.

Cogan había ordenado al jurado que no leyera noticias sobre el caso, que no investigara en internet y de no hablara con nadie sobre el proceso.

En la carta, el abogado pide además al juez que conceda una audiencia sobre la información que trascendió públicamente, "para determinar la mala conducta" del jurado.

El periódico digital Vice publicó el 20 de febrero una entrevista con uno de los 12 miembros del jurado, que habló bajo anonimato, quien aseguró que varios de sus colegas leyeron informaciones sobre el caso durante el juicio al capo mexicano en medios y redes sociales.

De acuerdo con la fuente, el jurado mintió al juez Cogan sobre su exposición a la cobertura en la prensa del juicio en varias ocasiones.

La más sonada sería cuando, el fin de semana previo al inicio de las deliberaciones, se publicaron ciertos documentos judiciales que aseguraban que el Chapo había pagado por mantener sexo con niñas.

Tras publicarse esta información, la defensa del Chapo declaró que era "profundamente preocupante e inquietante" lo ocurrido e insistió en que de ser cierta su cliente "no tuvo un juicio justo".

Hasta el momento, la Fiscalía no ha hecho ningún comentario sobre la publicación del medio Vice.

El Departamento de Justicia de EE.UU. informó que los hijos del Chapo, Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López, quienes aparentemente residen en México, han sido imputados también por narcotráfico. (I)