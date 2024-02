¿Cómo sobrevivir al impacto de un rayo?

Los sobrevivientes que han sido impactados por un rayo han sufrido quemaduras y discapacidades continuas, incluyendo síntomas como convulsiones y pérdida de memoria.

En base a las estadísticas determinadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, la probabilidad de ser alcanzado por un rayo es inferior a una entre un millón. Pese a este número, existen algunas alternativas que podrían ayudar a disminuir estas posibilidades.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU. recomienda que cuando una persona oiga el sonido de un trueno o vea un relámpago deberá entrar a su casa lo más pronto posible. Además, destacaron que no es seguro estar dentro de un edificio grande o de un vehículo totalmente cerrado y con techo metálico.

Esta recomendación se debe a que cuando un rayo impacta a casas o edificios, se transporta a través de fontanería y el cableado hasta las barras de conexión a tierra que canalizan de forma segura toda esa electricidad hacia la tierra.

Por otro lado, determinaron que tampoco es seguro estar en tiendas de campaña, los cobertizos, las casetas y los refugios de picnic no están a salvo de los rayos ya que estos refugios pequeños no ofrecen mayor protección.

Si te encuentras dentro de un vehículo es importante que esperes 30 minutos desde la última vez que escuchaste un trueno para salir de tu vehículo, según el servicio meteorológico, si eres ciclista o motociclista debes detenerte en un edificio seguro y esperar el mismo tiempo.

Evita ser alcanzado por un trueno

-Si oíste un trueno y ya te encuentras en un lugar seguro, recuerda cerrar las ventanas y evita el uso de aparatos electrónicos con cable.

-Mantente alejado de balcones, garajes, ventanas y puertas al exterior.

-No es seguro estar al aire libre durante una tormenta.

-Mantén a tus mascotas junto a ti, ya que las casetas para perros no los protegerá de los rayos. Además, no tengas a tu canino atado a algún árbol ya que corren gran peligro.