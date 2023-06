Cómo funciona el ‘mensaje bomba’ que bloquea WhatsApp

En los últimos días se ha viralizado un link maligno que bloquea la aplicación WhatsApp a través de un solo clic. Se trata del ‘mensaje bomba’, un fallo de la aplicación que incluso podía bloquear el teléfono completo, por lo que se debe manejar con cuidado.

¿Cómo funciona el mensaje bomba?

Se trata de un link que llega vía WhatsApp y afecta a los usuarios, por ahora únicamente del sistema Android. La aplicación se cierra con tan solo recibir el mensaje con el link “http://wa.me/settings”.

Este es un enlace enviado por hackers o ciber delincuentes para robar información de los usuarios. Al bloquear la aplicación, e incluso el teléfono, los hackers tienen acceso a todo el contenido de los dispositivos.

¿Cómo desactivarlo?

Para poder deshacernos del llamado “mensaje bomba”, los usuarios de Android deben ingresar a WhatsApp Weby borrar el “link” desde la computadora y otra alternativa para resolver este problema es que los usuarios de Android afectados, busquen a una persona que cuente con sistema operativo de iOS, para que elimine este “mensaje bomba”.

En los casos en que este “link” haya sido enviado por un contacto deconocido, lo primero que se debe hacer es sacar del grupo o bloquear al usuario que haya enviado este Malware o texto malicioso en WhatsApp.

?️ Introducing our new Security hub — here, you can learn all about our commitment to user safety, privacy, and integrity and discover how we protect and empower you with the tools to make WhatsApp your safe haven.



Check it out here: https://t.co/BfGmGmx59P