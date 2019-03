Comisión noruega abre investigación sobre percance de crucero

La Comisión de Investigación de Accidentes de Transporte noruega abrió una investigación del percance sufrido este fin de semana por el crucero "Viking Sky", que envió una señal de socorro que provocó una evacuación parcial.

El barco, con 1.373 personas a bordo, atracó en el puerto de Molde (oeste de Noruega), 26 horas después de la alarma por un fallo en un motor y tras una complicada operación de rescate, en la que el fuerte oleaje y el viento obligaron a usar solo tres helicópteros, que lograron evacuar a un tercio del pasaje.

Trece personas permanecen ingresadas en varios hospitales noruegos, del total de 27 atendidas desde el sábado 23 de marzo, y una de ellas se encuentra en estado grave, informaron las autoridades del condado de condado de Møre y Romsdal.

"En principio, solo se abren investigaciones cuando un barco se hunde o hay muertos, pero el umbral es más bajo con los cruceros. El alto riesgo sufrido por el barco, los pasajeros y la tripulación hizo que decidiéramos iniciar las pesquisas", dijo el director de la sección de accidentes marinos de la comisión, Dag Sverre Liseth.

#Update: OMG this video footage is just scary and insane! I can't imagine what was going through those peoples minds, at the #VikingSky Cruise ship in #Norway, Video Credit: @alexus309 Video footage was from 3 and a half hours ago. pic.twitter.com/qhK86tuKHR