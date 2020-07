Colombiano se ganó "minuto feliz" en supermercado y llenó el carro de licor

La suerte le sonrió al colombiano Bryan Velásquez, aunque quizás no la supo administrar del todo bien. Este migrante reside desde hace cuatro años en Chile, junto a su pareja, también colombiana, y que está embarazada de su hijo. El hombre se convirtió en el afortunado ganador del sorteo que realizó el autoservicio Colo Colo 2 de la ciudad de Puerta Natales, en conmemoración del Día del Amigo.

Lo que no se imaginaron los empleados del lugar es que el colombiano, que trabaja en una barbería, correría directamente a la sección de bebidas alcohólicas y llenaría el carrito de compras con las botellas más caras. Velásquez narró que al inicio la idea era gastar los 60 segundos en pañales, leche y comida. Sin embargo, minutos antes le dio una vuelta al lugar y se percató del 'stand' lleno de botellas. “Ella (su pareja) fue la que me dijo que fuera por todo el trago, ustedes saben que las mujeres siempre tienen la razón, me dañó la cabeza”, dijo entre risas Velásquez, quien agradece esa idea.

Una vez facturadas las botellas, se dio a conocer que el valor ascendía a más de un millón de pesos chilenos ($ 1.300). Lo irónico del suceso es que 'el minuto feliz' era el premio consuelo del sorteo realizado por el Supermercado Colo Colo 2. En el video difundido en la cuenta oficial del supermercado, el gerente indica que el primer premio eran 100.000 pesos chilenos ($ 130), el segundo 50.000 ($ 65) y el tercero los 60 segundos para llevarse todo lo que pueda.

Tras el incidente, el gerente indicó en los noticieros locales que seguirán con este tipo de sorteos pero aumentarán la prohibición de bebidas alcohólicas, enfocándose en alimentos y productos perecibles. Mientras tanto, se desconoce la fiesta que debió armar Velásquez con todo el licor, luego del selfie que compartió en sus redes sociales. (I)