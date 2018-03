Clases en Argentina se retrasan por falta de acuerdo salarial a docentes

Los principales sindicatos de docentes de Argentina anunciaron este viernes un paro de 48 horas la próxima semana para pedirle al Gobierno que las negociaciones para el aumento de los salarios frente a la inflación sean primero a nivel nacional y no provincial.



"Estamos exigiendo la apertura de la paritaria nacional docente", expuso Sonia Alesso, secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), en declaraciones a la prensa tras anunciar un paro nacional para el 5 y 6 de marzo.



Asimismo, Alesso anunció una movilización ante el Congreso (en Buenos Aires) el 5, día en el que se esperaba que comenzaran las clases.



Con este "paro nacional" piden asentar en primer lugar un "piso salarial" en el que basarse a la hora de negociar después los sueldos proInternevinciales, al contrario de lo que pretenden establecer desde el Ejecutivo, explicó a Efe Roberto Baradel, secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba).



"La Ley de financiamiento educativo prevé primero la convocatoria de una paritaria nacional (...) y lo incumplió el Gobierno nacional", insistió Baradel, que lidera uno de los gremios docentes más fuertes del país.



Asimismo, Baradel señaló que el Gobierno negocia un aumento de los salarios con base a una previsión del 15 % de inflación, cuando instituciones a las que han acudido desde los sindicatos anuncian una inflación que ronda entre el 19 y 23 %.



Todas las provincias, incluidas las que hayan llegado a un acuerdo salarial con el gobierno provincial, se sumarán al paro en solidaridad con los afectados.



Además, Baradel aseguró que el "80% de las jurisdicciones están en conflicto" en lo que se refiere a los salarios.



Por otra parte, Marcelo Villegas, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires -una de las primeras en convocar el paro-, alegó en declaraciones a la prensa que "la falta de acuerdo total no puede ser un obstáculo para que los chicos inicien las clases el lunes" y ofreció continuar con las negociaciones durante el fin de semana.



El Gobierno nacional, por su parte, todavía no se ha pronunciado al respecto.



La lentitud de las negociaciones ha generado que desde hace varios años las clases comiencen días e incluso semanas más tarde en todo el país. (I)