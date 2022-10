Cinco aplicaciones de citas para quienes quieren ser infieles

El mercado de aplicaciones para citas es muy variado y se encuentran opciones para todos los géneros, gustos, preferencias e incluso para quienes vivir una experiencia fuera de su matrimonio o relación formal.

La mayoría de estas plataformas ayudan a los usuarios a encontrar un perfil que se adapte a ellos, pero sin el riesgo de ser descubiertos y por eso son especiales, porque en otras como Tinder o Badoo se puede hacer, pero deberán subir fotos e información.

Gleeden

Esta aplicación nació en 2009 en Francia, pero ya está disponible en varias partes del mundo. Fue creada por mujeres y por eso este publico tiene acceso gratuito a ella, mientras que los hombres deben pagar escogiendo diferentes niveles de suscripción.

Si bien pide subir fotos, solo las podrán ver los usuarios que reciban el permiso del otro. Adicionalmente, tiene un apartado para conversar con varias personas o tener un chat privado. En el mundo cuenta con 4 millones de usuarios y Latinoamérica es uno de los principales.

Ashley Madison

Es una de las plataformas de citas más antiguas en el mundo, porque se creó en 2001. Sus inicios eran de una web para conocer personas fuera del trabajo, la familia y la pareja, enfoque con el que se quedó en los últimos años.

En ella se pueden subir fotos con filtros y cuando el usuario quiera le dará el permiso al otro para que las pueda ver. También permite cambiar el icono de la app para que la imagen se vea como la de un juego. Cuenta con varios niveles de pago para los hombres y las mujeres la disfrutan gratis.

Victoria Milan

La gran diferencia que tiene eta plataforma es que se pueden crear perfiles anónimos, sin tener que subir fotos, lo que a muchos les da confianza de no ser encontrados por sus parejas o conocidos. Eso no significa que la aplicación no verifique a los usuarios, porque de esa forma garantiza la seguridad del sitio.

Uno de los problemas que tiene es que para poder chatear con las personas se necesita tener la versión paga, porque de lo contrario solo se podrán ver perfiles y enviar ‘me gusta’.

Grindr

Las dos aplicaciones que siguen no están especializadas en la infidelidad, sin embargo, muchos de sus usuarios entran allí para eso. En el caso de Grindr es únicamente para hombres que buscan hombres, incluso que estén casados.

Esta plataforma es muy popular en el mundo y permite crear un rango geográfico para encontrar usuarios cercanos.

OKCupid

Esta app está enfocada en el poliamor, relaciones abiertas o en crear encuentros sexuales múltiples. Los perfiles suelen tener mucha información para que las personas sean claras con lo que quieren.

Adicionalmente, los usuarios se pueden identificar como trans, intersexual, género fluido, bisexuales y demás. Ofreciendo la oportunidad de encontrar relaciones de todo tipo, incluso para los infieles.