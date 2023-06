Shakira abrió su corazón y reveló quién le contó sobre la infidelidad de Piqué

La separación de Shakira y Piqué fue tendencia por varias semanas. Sin embargo, un año después, la barranquillera habló sobre su separación con el futbolista español y cómo se enteró de su infidelidad.

Mientras la cantante afrontaba el deterioro de la salud de su padre, William Mebarak, quien permaneció un tiempo en la unidad de cuidados intensivos (UCI), la prensa hablaba de la infidelidad de Piqué con Clara Chía.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí en la primera comunión de Milan resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos)”, señaló la intérprete de “TQG”.

La barranquillera, quien reside en Estados Unidos, señaló que la recuperación de su padre ha sido lenta, pero sorprende su fortaleza. “Ha superado un COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías, todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”.

¿Shakira confirmó su romance con el corredor Lewis Hamilton?

La cantante evitó hablar sobre su vida personal, por lo que no confirmó si está en una relación con Lewis Hamilton, corredor y campeón de Fórmula 1. Aunque han sido vistos en varias ocasiones juntos.

“Mi tiempo libre es poco, he tenido que dedicar este año a luchar por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos [en Miami]. Intento trabajar o hacer algo divertido cuando los niños están en el cole o cuando están con el papá, el resto del tiempo estoy con ellos y para ellos, y trabajando en ofrecerles una estructura que les dé estabilidad. Poco a poco lo estoy consiguiendo, reconstruyendo el nido”.

Shakira habló sobre la música y cómo le ha ayudado a soportar los duros momentos. “La música ha sido mi pasaporte al mundo y mi visado. Me ha permitido romper con los esquemas y los prejuicios propios de un ambiente en el que quizás no habría contado con muchas oportunidades si no fuera por la música. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles. Conectó con quien verdaderamente soy, cuando sentía que me perdía. Cuando no me reconocía a mí misma, la música fue mi espejo. Fue mi aliada, y lo sigue siendo. Es mi compañera de ruta, mi brújula”.

También, mencionó que “He pasado por la negación, la rabia, el dolor, la aceptación, el duelo, la esperanza, la decepción, la esperanza otra vez, ilusión. Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, que solo he podido desenredar a través de mis canciones, para entenderme un poco mejor, no para explicarme, ni para justificarme, solo para entenderme a mí misma, y tolerarme”.