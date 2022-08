Una panda gigante da a luz a gemelos en China

La panda gigante Yongyong parió dos gemelos en la provincia noroccidental china de Shaanxi. Los cachorros se encuentran bien según la autoridad ambiental.

Los cachorros machos pesaban 150,4 gramos y 134,5 gramos, respectivamente, al nacer en el Centro de Investigación del Panda Gigante de Qinling, en la provincia de Shaanxi a 1 200 kms al oeste de Beijing y actualmente se encuentran en buenas condiciones.

Este es el segundo parto de Yongyong, quien también nació en el centro en 2014. Yongyong parió a su primer cachorro el 17 de agosto de 2020, convirtiéndose en la madre panda más joven del centro.

El panda gigante de Qinling es una subespecie de panda gigante reconocida por primera vez en 2005. Tiene un cráneo más pequeño y redondo, un hocico más corto y menos pelaje que la subespecie más familiar de Sichuan.

Shaanxi comenzó a criar pandas gigantes de Qinling de forma artificial en la década de 1980 y ha establecido un sistema maduro de tecnología de reproducción artificial. Hasta el momento, se han criado en la provincia un total de 34 cachorros de panda gigante. Los embarazos de gemelos suelen ser raros en la especie.

WATCH VIDEO: NEW TWINS for Qinling giant #panda Yongyong, the youngest mother at Qinling #Panda Research Center pic.twitter.com/vEPTEdlOip