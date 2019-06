Chile no dejará de utilizar la tecnología de Huawei

Chile no excluirá a la compañía de telecomunicaciones china Huawei de su lista de prestadores de servicios, afirmó el viceministro de Comercio de ese país, Rodrigo Yáñez Benítez.

En entrevista para el periódico japonés Nikkei Asian Review, Benítez dijo que su país es “receptivo ante las preocupaciones que tienen algunos socios comerciales”, en referencia a la guerra que emprendió Estados Unidos contra Huawei.

“Hemos escuchado cuidadosamente cada una de ellas”, mencionó Benítez, quien se encontraba en Japón para asistir a una reunión ministerial del G20 antes de la cumbre en Osaka el 28 y 29 de junio.

Sin embargo, explicó que Chile era una “economía pequeña, altamente competitiva y abierta”. Por lo tanto “no tenemos exclusiones para los países cuando se trata de considerar su tecnología”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa a sus países aliados a tomar la misma postura de Washington desde que su administración inició una guerra comercial en contra de Huawei.

No obstante, no tiene mucha suerte en América Latina, pues anteriormente, su aliado, Brasil, ya indicó que no dejaría de hacer negocios con la compañía china.

Con respecto a la guerra comercial que se libra entre EE.UU. y China, Benítez dijo que esto ya tiene un impacto negativo en Chile.

La causa: el conflicto entre las dos potencias más grandes del mundo causaron una disminución en el precio del cobre, uno de los principales productos de exportación de Chile a China.

El fundador y consejero delegado de la tecnológica china Huawei, Ren Zhengfei, por su parte pronosticó que los ingresos de la firma estarán $ 30.000 millones por debajo de lo esperado tras el veto de EE.UU. a sus productos.

El jefe del gigante tecnológico indicó que la facturación derivada de ventas caerá hasta los $ 100.000 millones de dólares este año y el que viene, lo que supondría una bajada en torno al 10% con respecto al dato de 2018.

A principios de año, Ren tenía previsión de la empresa era alcanzar $ 125.000 millones en ingresos este año. En 2020, la proyección pretende nivelar sus ventas.(I)