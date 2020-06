Casa Blanca sin luces, símbolo de protestas

En su sexto día, las protestas que se expanden por diferentes zonas de Estados Unidos incorporaron un nuevo símbolo: una Casa Blanca a oscuras, luego de que, por primera vez en más de 100 años, las luces se apagaron la noche del domingo.

El video del momento exacto en que los reflectores dejan de alumbrar y la imagen de la emblemática edificación totalmente a oscuras, iluminada solo por el refulgir de las hogueras en la parte exterior, han copado las redes sociales.

Y son exhibidas como un logro “histórico”. Así lo denominan activistas y medios de comunicación.

Frente a la Casa Blanca, en Washington, la Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que habían desafiado el toque de queda impuesto en la capital.

El edificio sede del Gobierno apagó las luces en momentos que cientos de protestantes estaban en los exteriores, como parte de las manifestaciones por el asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en Minneapolis.

El hombre falleció cuando un policía le apretó la garganta con su rodilla por varios minutos, hasta que dejó de respirar. Su deceso se dio minutos después en un hospital.

Las magnitud de las protestas cerca a la Casa Blanca obligó incluso a que el presidente Donald Trump fuera trasladado a un búnker el viernes 31 de mayo durante cerca de una hora, según informó el periódico The New York Times, citando a fuentes del Gobierno que pidieron no ser identificadas.

La alcaldesa de Washington DC, Muriel Bowser, ordenó un toque de queda en toda la ciudad desde las 23:00 del domingo 31 de mayo hasta las 06:00 del lunes 1 de junio.

También activó la Guardia Nacional en apoyo al Departamento de Policía Metropolitana.

La mañana de ayer anunció que el toque de queda se extiende hasta hoy. En compañía de Peter Newsham, jefe de la Policía de DC, dieron un balance de 88 detenidos por incumplir con el toque de queda decretado el domingo.

Además, se informó de siete agentes de seguridad lesionados y nueve vehículos de la fuerza pública incendiados en los disturbios.

Los toques de queda fueron impuestos en las grandes ciudades de Estados Unidos, donde decenas de miles de manifestantes se tomaron ayer las calles del país por sexto día consecutivo para protestar contra la muerte de George Floyd.

Las manifestaciones recrudecen al grito de “I can’t breathe” (No puedo respirar, en español), las últimas palabras de Floyd, según se aprecia en un video aficionado que captó la agresión policial.

El Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, se convirtió en el punto focal de las protestas del domingo, durante las cuales la Policía se enfrentó con manifestantes.

Unas 4.000 personas han sido arrestadas en Estados Unidos, según cifras arrojadas por CNN.

La cadena de noticias reportó el lunes que los primeros arrestos se dieron el martes, un día después de la muerte de Floyd, cuando miles de personas inundaron las calles de Minneapolis exigiendo un fin a la brutalidad policial.

El Departamento de Policía de Nueva York arrestó a más de 200 manifestantes el domingo por la noche, principalmente en Manhattan y Brooklyn, mientras que al menos siete oficiales resultaron heridos.

En Los Ángeles y San Diego, en California, también se arrestó a centenas de ciudadanos en las manifestaciones.

Más de 60 oficiales de la División Uniformada del Servicio Secreto de EE.UU. y agentes especiales resultaron heridos entre el viernes por la noche y el domingo por la mañana, por las protestas en Washington D.C. (I)

Grupo Antifa será clasificado como terrorista, dice Trump

Mientras las protestas a nivel nacional por el asesinato de George Floyd llegan a su sexto día, el presidente Donald Trump anunció vía Twitter que Washington incluiría al movimiento activista político de extrema izquierda Antifa, como un grupo terrorista.

El anuncio se produjo horas después de que el fiscal general, William Barr, informara que “elementos radicales violentos” se han apoderado de las protestas pacíficas en todo el país.

Las manifestaciones han tenido lugar en Minneapolis, donde murió Floyd, y en varias ciudades.

“La violencia instigada y llevada a cabo por Antifa y otros grupos similares en relación con los disturbios es el terrorismo doméstico y será tratada en consecuencia”, señaló Barr en un comunicado.

Antifa, abreviación de antifascista, está compuesto por grupos y redes que creen en la oposición agresiva a los movimientos de extrema derecha. (I)