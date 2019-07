La campeona futbolista Megan Rapinoe tiene mayor aceptación que Trump

Desde el domingo 7 de julio de 2019, cuando Estados Unidos se proclamó campeón mundial en fútbol femenino, la deportista Megan Rapinoe tomó un protagonismo mundial.

Pero al interior de su país su nombre ya sonaba como una activista defensora de los derechos del colectivo LGTBI y símbolo de la resistencia frente a las políticas de Donald Trump.

El furor que despierta la capitana, de 34 años, quien es abiertamente homosexual, es tal que incluso obtuvo éxito en una encuesta de cara a las elecciones presidenciales de 2020.

Se trata de un estudio de Public Policy Polling (PPP) realizado por "demanda popular". La pregunta para los 604 votantes fue: "Si los candidatos para presidente el próximo año fueran la demócrata Megan Rapinoe y el republicano Donald Trump, ¿por quién votaría?". Y allí la futbolista obtuvo el 42%, un punto porcentual delante de Trump. En tanto que 17% se mantuvo indeciso.

Pero estos resultados no la motivan para incursionar en la política, al menos por ahora. "No hay otro puesto en el que me gustaría estar... Ni siquiera en la carrera presidencial. Lo siento, estoy ocupada", bromeó.

En una entrevista reciente con CNN, Rapinoe le envió un mensaje a Trump: "Tu mensaje está excluyendo gente. Me estás excluyendo a mí. Estás excluyendo a la gente que se ve como yo. Estás excluyendo a la gente de color. Estás excluyendo, tú sabes, a norteamericanos que quizás te apoyaron".

La noche del jueves cuando la delantera habló ante una multitud en Nueva York buscó un tono más conciliador y llamo a la unidad. "Tenemos que hacer las cosas mejor. Tenemos que amar más y odiar menos. Tenemos que escuchar más y hablar menos. Es nuestra responsabilidad hacer un mundo mejor".

Hasta ahora la Casa Blanca no ha invitado a la selección femenina de fútbol a celebrar su triunfo, como es costumbre en estos casos, pero si el Capitolio.

El equipo regresó desde Francia el lunes pasado, 24 horas después de derrotar a Holanda en la final por 2-0, alcanzando así su cuarta Copa del Mundo (1991, 1999, 2015, 2019), un récord histórico. (I)