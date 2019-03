Bolsonaro niega que restricción a banana ecuatoriana favorezca a familiares

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negó el jueves 14 de marzo de 2019 que las medidas que su Gobierno estudia para restringir la importación de banana procedente de Ecuador busquen favorecer familiares suyos que cultivan el producto en el estado de Sao Paulo.

"Tengo que decir que ningún pariente mío tiene empresas dedicadas a producir bananas o negocios con esta fruta. Se trata de una calumnia", aseguró el jefe de Estado en un pronunciamiento al vivo en su pagina en Facebook.

El mandatario se refirió a supuestas informaciones publicadas por la prensa brasileña y según las cuales le prometió a un sobrino impedir el ingreso a Brasil de bananas procedentes de Ecuador a menor precio que el producto brasileño y de mejor calidad.

"Esta semana el diario Folha de Sao Paulo dijo que estoy en esa pelea para defender la producción de banana en una región en donde los Bolsonaro tienen muchas empresas. Es una acusación infundada y sin nombre. No me gusta rebatir la prensa pero todos los días veo cuatro o cinco noticias que me calumnian", aseguró.

El líder ultraderechista admitió que la semana pasada se refirió a la posibilidad de restringir las importaciones de banana de Ecuador por considerar que afectan a los productores del Vale do Ribeira, en el interior del estado de Sao Paulo y de donde es procedente su familia.

En una transmisión al vivo igualmente por Facebook el presidente prometió entonces "acabar con el fantasma" de la importación de la fruta de Ecuador para favorecer al Vale do Ribeira, una región muy pobre y cuyos productores no tienen condiciones de competir con los ecuatorianos.

Bolsonaro dijo que no conseguía entender cómo una banana que salía de Ecuador y recorría "cerca de 10.000 kilómetros", ya que pasaba por el canal de Panamá antes de llegar al puerto brasileño de Santos, podía ser ofrecida a precios competitivos en los mercados populares de Sao Paulo.

Brasil produce cerca de 7 millones de toneladas anuales de banano.

Una reciente decisión judicial solicitada por la Confederación Nacional de Bananicultures restringió el ingreso de la banana ecuatoriana pero por motivos fitosanitarios y no comerciales.

Según los productores alegaron ante el juez, las bananas de Ecuador pueden introducir una plaga que no existe en Brasil. (I)