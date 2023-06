Bolivia: Empleados de una fábrica aseguran ver al fantasma de una novia

En una fábrica de Bolivia se cuenta una historia increíble. Al parecer, los trabajadores afirman haber visto a una novia fantasma, pero lo impactante es que los obliga a casarse.

El ente es conocido como la Novia fantasma de Huari. Según los testimonios de los empleados, ella les da un año para contraer nupcias, de lo contrario podrían morir si no cumplen con su promesa.

Gonzalo Chumiquia, extrabajador de la fábrica, indicó a Telemundo que “siente todavía ese miedo de pensar que muchos, no solo yo, la pudimos ver”.

Incluso hay videos grabados de los trabajadores que dicen divisar la silueta de una mujer, a través de la puerta.

Mientras que Rodrigo Aramayo, jefe de Recursos Humanos de la fábrica, aseguró que “estoy seguro que no había otra cosa que pudo haber sido, además de que la he podido agarrar, la he podido palpar”

¿Quién pudo ser la novia fantasma?

Representantes de la empresa han tomado en serio los relatos y creen que la aparición del fantasma se debe a la antigüedad de la fábrica. “Son más de 140 años y todas las personas que hemos estado habitando acá tenemos historias como la de la novia”, dice Lorena Guzmán, gerente de la fábrica.

Pese a ello, su aparición sigue siendo un misterio, por lo que los empleados pidieron ayuda a un experto. Mauricio Russo, experto en fenómenos paranormales, sostuvo que “puede ser una novia que falleció unos días antes de casarse o una mujer que ya estaba comprometida”. Además, recomendó dar una misa para que el espíritu descanse en paz.