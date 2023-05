Bloguero murió tras ingerir cuatro botellas de 'vodka chino'

Sanqiange era el ‘nick’ con el que era conocido un bloguero chino quien falleció el pasado 16 de mayo, luego de transmitir en vivo cómo tomaba varias botellas de las bebida alcohólica baijiu.

En la transmisión en vivo, Sanqiange bebió, de forma seguida y sin pausa, cuatro botellas de la bebida, que también es conocida como vodka chino, en lo que se trataba de un desafío en línea contra otro influencer.

Según el portal de noticias RT, “Este tipo de desafíos en línea incluyen batallas individuales entre dos blogueros que luchan por regalos y popularidad de su audiencia, recoge Sina Weibo. La parte derrotada acepta castigos que en el caso de Sanqiange habría sido el consumo de botellas de baijiu”.

