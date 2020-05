Decenas de muertos en Afganistán en ataques contra una maternidad y un funeral

Al menos 24 personas murieron y otras 67 resultaron heridas en un ataque suicida este martes 12 de mayo del 2020 durante un funeral de un comandante de Policía en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, según la última cifra de víctimas, un suceso que ocurre el mismo día de un asalto a un hospital en Kabul, en el que perdieron la vida otras 14 personas, entre ellas dos recién nacidos.

"Como resultado del ataque suicida, 24 participantes en el funeral han muerto y otros 67 han resultado heridos", indicó la oficina del gobernador provincial en un comunicado, donde añadió que una parte de los heridos se encuentran "en estado crítico".

El atentado ocurrió en el distrito de Kuz-Kunar mientras tenía lugar el cortejo fúnebre de Shaikh Akram, un dirigente policial fallecido el día anterior de un infarto, explicó el portavoz del gobernador de Nangarhar, Attaullah Khogyanai.

Una de las víctimas mortales es un miembro del consejo provincial, mientras que un parlamentario de la Wolesi Jirga, como se conoce la Cámara Baja, también resultó herido.

Los talibanes negaron estar detrás del ataque suicida.

Ataque a un hospital maternidad en Kabul que apoya MSF

El primer informe sobre las víctimas del ataque a la maternidad en Kabul era, en un principio, de al menos cuatro civiles muertos y otros cinco heridos, El ataque suicida habría sido cometido por tres insurgentes, este martes, contra un hospital de atención materna en Kabul respaldado por la ONG internacional Médicos Sin Fronteras (MSF). Un vocero del Ministerio afgano del Interior reportó más tarde que habría al menos de 13 muertos en total, entre ellos, dos bebés.

"Los terroristas mataron a 13 personas inocentes, incluyendo dos bebés, en el ataque del hospital. El balance incluye también madres y enfermeras", declaró Tareq Arian. Más de 100 personas, entre ellas tres extranjeros, fueron auxiliados por las fuerzas de seguridad afganas durante una operación que llevó varias horas.

El ataque -aún sin reivindicar- al hospital, que está situado en el distrito de Dasht-e-Barchi, en el oeste de Kabul, comenzó esta mañana con una explosión seguida de un tiroteo, y por ahora uno de los tres atacantes ha muerto, informó la portavoz adjunta del Ministerio del Interior, Marwa Amini.

Según el recuento inicial de víctimas, cuatro civiles murieron y otros cinco resultaron heridos, añadió Amini, que aclaró que la primera planta de este hospital con un centenar de camas ha sido despejada ya, aunque "la operación aún continúa".

Las imágenes llegadas desde el lugar mostraron a numerosos miembros de las fuerzas de seguridad afganas llevando en brazos a recién nacidos.

Médicos Sin Fronteras confirmó que apoyan este centro médico, aunque evitaron dar más detalles.

El hospital "está respaldado por MSF, por el momento nuestra prioridad es la seguridad de nuestros pacientes y del personal, no hay más información en este momento", explicó una trabajadora de la ONG en Kabul, que prefirió mantener el anonimato.

La maternidad es el único centro para atender emergencias y partos complicados en un vecindario de más de un millón de personas, según informa MSF en su página web, al tiempo que en sus redes sociales la ONG celebraba esta mañana el nacimiento de un niño tras un parto complicado después de problemas durante el embarazo.

Lajaward is from Maidan Wardak province. Due to fetal distress, where the baby experiences oxygen deprivation, Lajaward had to deliver baby Mohammad Omar via emergency c-section in the maternity of Dasht-e-Barchi hospital in #Kabul.



He is cute! pic.twitter.com/Hje8oNS7Nh