Hombre atacó a 3 turistas mexicanos y una suiza en sitio arqueológico de Jordania

Tres turistas mexicanos y una suiza, además de un guía y un guardia de seguridad, fueron apuñalados este miércoles 6 de noviembre del 2019 en el sitio arqueológico de Jerash, a unos 30 kilómetros al norte de Ammán, y están recibiendo tratamiento médico, informó en un comunicado la Dirección de Seguridad Pública de Jordania.

El segundo comunicado emitido por ese organismo tras el incidente elevó a seis las personas heridas por arma blanca y precisó que son tres ciudadanos de nacionalidad mexicana y una mujer suiza, además de un guía turístico y un guardia de seguridad.

Todos ellos se encuentran hospitalizados, según la nota.

El portavoz de ese organismo, Omar Sartawi, había asegurado anteriormente que los tres extranjeros no eran de nacionalidad española, sin querer ofrecer más detalles.

Según la Dirección de Seguridad Pública jordana, el agresor es un hombre buscado por la justicia que, cuando las fuerzas de seguridad se disponían a detenerle, atacó a los visitantes.

El primer comunicado publicado poco después del suceso no ofreció más detalles sobre la identidad del asaltante, que fue finalmente arrestado y está siendo interrogado.

En un vídeo difundido en las redes sociales, se puede ver a una mujer tendida en el suelo bocabajo con una herida en la espalda, mientras que otro hombre aparece sentado con la camisa empapada de sangre, y hay muchas manchas de sangre alrededor de ellos, además de un gran revuelo.

Shocking scene from the site of the #Jordan stabbing attack #Jerash pic.twitter.com/WjrVpVRvPW