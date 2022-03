¿Cuál es el peligro del ataque a la planta nuclear de Zaporiyia?

Las fuerzas rusas tomaron el control de la planta de energía nuclear Zaporiyia en Ucrania, la más grande de Europa, según funcionarios regionales. Las autoridades ucranianas dijeron el viernes que los bombardeos rusos provocaron un incendio en un edificio en el complejo de la planta, pero que luego se apagó.

El incendio despertó la alarma mundial sobre un posible desastre. Moscú culpó del ataque a los ucranianos como saboteadores.

¿Dónde está localizada la planta?

La planta de energía nuclear de Zaporiyia está ubicada al sur de Ucrania, en el río Dniéper, a unos 550 kilómetros al sureste de Kiev, y a 525 kilómetros al sur de Chernóbil, el sitio del peor accidente nuclear de la historia, que también fue tomado por las tropas rusas.

La central tiene una capacidad total de unos 6.000 megavatios, suficiente para suministrar a cuatro millones de hogares. Según el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA), normalmente la planta produce el 20% de la electricidad en Ucrania y casi la mitad de la energía generada por las instalaciones nucleares del país.

Tras el ataque ¿Existe una amenaza de radiación?

Los reactores de la planta de Zaporiyia funcionan con combustible enriquecido con isótopos fisionables de uranio-235. Esta planta funciona con el vapor de calentamiento del núcleo, pero a diferencia de otros reactores, el vapor contaminado con energía nuclear no se utiliza para generar energía. En cambio, se usa para alimentar otro circuito de vapor no contaminado que hace girar las turbinas para crear energía.

Esto significa que los niveles de radiación para los trabajadores de la planta son relativamente bajos, siendo aproximadamente unos 0,1 microsieverts por hora, según el operador de la planta. Estos niveles de radiación están por debajo del promedio mundial, menos que una radiografía y muchísimo menos que un viaje en avión.

Según el IAEA, organismo de control nuclear de la ONU, seis unidades de energía de la planta sufrieron daños, pero no afecta su seguridad. Aclaró que el incendio registrado no afectó el equipo esencial y no se registraron fugas radioactivas. "Los sistemas de monitoreo de radiación en el sitio están completamente funcionales", señaló el organismo.

Rafael Mario Grossi, director general de la IAEA, informó que no se ha podido tener toda la información de la situación actual de la planta y que está representando varios desafíos. "Estoy extremadamente preocupado por la situación en la central nuclear de Zaporiyia y lo que sucedió allí durante la noche", aclaró.

¿Se puede repetir Chernóbil?

Expertos aclaran que la planta nuclear de Zaporiyia es más segura que Chernóbil porque sus seis reactores son de agua a presión (PWR) y sus estructuras impiden cualquier liberación de radiación.

Mark Wenman, del Imperial College London, conversó con la BBC y mencionó que este tipo de estructuras tienen la capacidad de soportar los eventos más extremos sean naturales o provocados por el hombre, como explosiones, entre otras.

⚡️⚡️⚡️Surveillance cameras captured moments of the shelling of the #Zaporizhzhia NPP pic.twitter.com/ZNLX4pZeXI — NEXTA (@nexta_tv) March 4, 2022

Añadió que esta planta funciona diferente, al no contener grafito en el reactor, lo que provocó el incendio y el accidente de Chernóbil. Este material provocó el incendio y que las estructuras tienes varios sistemas de protección contra fuego.

Sin embargo, a pesar de su alta resistencia, estas no fueron diseñadas para soportar las vulnerabilidades de estar en una zona de guerra. Henry Sokolski, director ejecutivo del Centro de Educación sobre Políticas de No Proliferación, así lo aclaró con el medio de noticias Al Jazeera.

"Si hacen otras operaciones militares allí o en otros reactores, algo relacionado con el núcleo de energía principal o el estanque de combustible gastado liberaría una enorme cantidad de radiactividad", puntualizó.

¿Qué quiere Rusia?

La situación es muy peligrosa, el doctor Graham Allison, experto en seguridad nuclear de la Universidad de Harvard, dijo a la BBC que el "peor de los casos" en Zaporiyia sería un incendio provocando una liberación de radiactividad que contaminaría el área circundante durante años.

Pero Allison cree que la acción tomada por los rusos es cortar el suministro de energía en esta parte de Ucrania.

Claire Corkhill, profesora y experta en materiales nucleares de la Universidad de Sheffield, también cree que se trata de una operación para cortar la energía. Alertó que si los suministros de electricidad se dañan, podría ocurrir un accidente similar a Fukushima en 2011, cuando el corte de energía provocó la fusión de tres reactores, siendo el segundo peor accidente nuclear de la historia.

"Si deseas apuntar al suministro de energía, atacas un edificio cerca de la planta de energía y obligas a los operadores a apagar la planta", mencionó a la BBC.