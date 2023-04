Arkansas: centros médicos se preparan para recibir víctimas tras tornado

Cerca de 70.000 hogares se quedaron sin electricidad y varias personas resultaron heridas luego del tornado que arrasó Little Rock, en Arkansas – Estados Unidos. El viento derribó vehículos, destrozó tejados y arrojó los escombros a las vías, mientras la gente buscaba refugio.

El Centro Médico de la Universidad de Arkansas para las Ciencias Médicas en Little Rock estaba operando en un nivel de víctimas en masa y esperando al menos 15 a 20 pacientes del tornado, dijo la portavoz Leslie Taylor.

Mark Hulsey, director de proyectos especiales del condado de Pulaski, que incluye Little Rock, dijo que al menos una persona se encontraba en estado crítico. Las zonas no incorporadas del condado sufrieron daños estructurales por el tornado, pero los equipos aún no han encontrado ningún edificio “arrasado o completamente destruido”, aseguró.

Más de 350.000 personas estaban en peligro, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional calificó de “tornado grande y destructivo confirmado”.

Debido al evento, Cerca de 70.000 clientes de Arkansas se quedaron sin electricidad el viernes por la tarde, según Poweroutage, que realiza un seguimiento de los cortes. Además, alrededor de 32.000 usuarios estaban sin electricidad en la vecina Oklahoma, donde las ráfagas de viento de entre 70 y 90 kilómetros por hora avivaron los incendios de pastos de rápido movimiento.

Se instó a la gente a evacuar sus hogares en el extremo noreste de Oklahoma City, y los policías cerraron partes de la Interestatal 35, cerca del suburbio de Edmond.