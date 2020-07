Argentina probará Remdesivir en un centenar de pacientes

Europa anunció la aprobación del Remdesivir, el primer fármaco autorizado para el tratamiento del coronavirus, el mismo medicamento del que el Gobierno de Estados Unidos se aseguró medio millón de dosis. En Argentina, este antiviral comenzará a probarse desde la semana próxima en un centenar de pacientes en diez hospitales.

El Remdesivir es una droga que se había desarrollado para el ébola, pero que como no fue muy útil para este mal, se dejó de investigar. Ahora se observó que in vitro el SARS-COV2 era sensible a este antiviral, y entonces se convirtió en una de las primeras medicinas en estudiarse para el tratamiento del coronavirus.

Dado que el Remdesivir se administra por vía intravenosa durante al menos un período de cinco días, generalmente se usa en pacientes lo suficientemente enfermos como para requerir de hospitalización. (I)