Arabia Saudí se abre al turismo en medio de tensión con Irán

Arabia Saudita abrió su reino ultraconservador a los turistas por primera vez en su historia. El alivio a las restricciones para los extranjeros de 49 países son parte de la iniciativa del príncipe heredero Mohammed bin Salman para diversificar la economía dependiente del petróleo.

El comunicado de los visados se emite en medio de la tensión diplomática con Irán. Hace semanas, este Gobierno señaló a los iraníes como los culpables directos de un ataque con drones a sus petroleras.

Sin embargo, entre los 49 países cuyos ciudadanos podrán aplicar a la visa, no hay ningún latinoamericano. La mayoría son europeos, algunos países asiáticos, Sudáfrica y Estados Unidos.

El presidente del Consejo de directores de la Comisión Saudita de Turismo, Ahmad Al Khatib, indicó que “la visa de turismo electrónica será expedida en 7 minutos”.

El funcionario también indicó que los solicitantes no tendrán necesidad de indicar su religión, pero los no musulmanes no podrán visitar las ciudades sagradas de La Meca y Medina.

Antes del decreto, las visas solo se daban a peregrinos, empresarios y trabajadores. Por otro lado, en agosto de 2019 las autoridades del reino autorizaron a las mujeres viajar al extranjero sin el permiso de un guardián masculino, como debía hacerse hasta ese momento.

La nueva regulación indica que las mujeres mayores de 21 años pueden solicitar un pasaporte sin dicha autorización.

Duración de la visa

Los turistas tendrán una visa de un año, que correrá a partir de la fecha de emisión de la visa, y serán autorizados a estar en el reino por un máximo de 90 días al año con entradas y salidas múltiples.

Las autoridades añaden que se establecerá un fondo de desarrollo del turismo para hacer frente a la demanda. Arabia Saudita espera que la industria turística atraiga inversión extranjera y que su aportación al PIB aumente del 3% al 10% para 2030. (I)