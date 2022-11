Apple Music nombra a Bad Bunny como el artista del año

El artista Bad Bunny no solo lidera las nominaciones a los premios a lo mejor de la música, como los Grammy o los American Music Awards. El artista urbano también barre en las listas de reproducciones de las principales plataformas musicales del mundo.

Apple Music premió al intérprete de 'Yonaguni' como el artista del año. El puertorriqueño es el primer latino que recibe esta distinción de parte de la plataforma de la manzana.

"Estamos encantados de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022", dijo Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music and Beats de Apple.

Bad Bunny, quien se presentará en Quito el 16 de noviembre, ha encabezado las listas de popularidad gracias a sus éxitos y colaboraciones con otros artistas como Rosalía, Dua Lipa, Jennifer López y Drake, enre otros.

"Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he vivido. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: 'Es por mí'. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten", dijo el puertorriqueño, en agradecimiento por el premio.

El puertorriqueño, que interpreta géneros urbanos como el trap y el reggaetón, ha tenido éxitos Nro. 1 en 34 países y 44 de sus canciones y colaboraciones se han colado en el Top 100 de las más escuchadas.