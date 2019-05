Las aplicaciones de redes sociales cierran las filas contra el terrorismo

Facebook anunció que bloqueará a los usuarios que rompan sus reglas de transmisión de video en vivo.

La medida se da un mes después de que un hombre transmitiera la matanza en dos mezquitas en Nueva Zelanda.

El “Llamado de Christchurch”, nombre en honor a la localidad en la que un supremacista blanco asesinó a 50 personas, tiene como objetivo que los líderes de las redes sociales o aplicaciones también tomen medidas contra el terrorismo o ataques racistas.

El proyecto fue una iniciativa de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, y organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron.

A la cumbre asistieron líderes de la Unión Europea (UE) y delegados de las compañías tecnológicas. Sin embargo, Estados Unidos no envió un representante.

La Casa Blanca argumentó que no apoyará la iniciativa de la primera ministra Ardern, pero sí “sus objetivos más amplios”.

Facebook, la empresa presidida por Mark Zuckerberg, en los últimos años fue sometida a un intenso escrutinio por el discurso de odio que transmiten sin restricción algunos de sus usuarios, así como por las violaciones de privacidad y su posición dominante en el mercado de redes sociales.

Los países que firmaron el “Llamado de Christchurch” alentarán a los medios de comunicación a aplicar estándares éticos cuando describan los eventos terroristas en línea, para evitar la amplificación del contenido terrorista y extremista violento.

No obstante, la iniciativa no es vinculante y no entra en detalles.

El documento fue aprobado por empresas tecnológicas como Amazon, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, YouTube, las francesas Qwant y DailyMotion, y la Fundación Wikimedia.

Los países que lo respaldan son Australia, Alemania, Francia, España, Nueva Zelanda, Gran Bretaña, Canadá, Irlanda, India, Japón, Jordania, Holanda, Noruega, Senegal, Suecia, Indonesia y el organismo ejecutivo de la Unión Europa. (I)