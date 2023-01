Annie Wersching, actriz de la serie 'The Last of Us' falleció a los 45 años de edad

Annie Wersching, famosa actriz estadounidense, falleció el domingo 29 de enero de 2023, a los 45 años de edad.

Wersching sufrió cáncer desde 2020, pero luego de recibir el diagnóstico no dejó de participar activamente en su carrera como actriz en importantes y reconocidas producciones.

RIP Annie Wersching. Loved her as Renee on 24 back in the day. pic.twitter.com/u0pTOBz7Z6 — ꇙ꓄꒤ (@fxcrnr) January 29, 2023

La actriz era reconocida por su participación en series como 'Timeless' y 'Bosch' y, por darle voz a Tess Servopoulos en el popular el juego de video ‘The Last Of Us'. Varios usuarios de redes señalaron que la muerte de Wersching llega justo en medio del apogeo que tiene la serie basada en el videojuego y dijeron que ese universo está de luto.

Just found out my dear friend, Annie Wersching, passed away. We just lost a beautiful artist and human being. My heart is shattered. Thoughts are with her loved ones.



There’s a go fund me set up for her family: https://t.co/dhvk6uOvZV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) January 29, 2023

“Me acabo de enterar de que mi querida amiga, Annie Wersching, ha fallecido. Hemos perdido a una genial artista y a una gran persona. Mi corazón está roto y mis pensamientos con sus seres queridos”, dijo en un tuit Neil Druckmann, cocreador de The Last of Us.