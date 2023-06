Paxtos Whitehead murió en un hospital a los 85 años de edad

Paxtos Whitehead, actor de las series "Friends" y "Fraiser", falleció la semana pasada en un hospital de la localidad de Vrirgina, Estados Unidos, a los 85 años de edad, según dio a conocer la hija del artista.

Si bien la muerte del actor tuvo lugar el 16 de junio, apenas esta semana se hizo pública la información sobre el lamentable deceso del actor.

Whitehead participó en series como Friends; Murder, she wrote; Ellen; 3rd rock from the sun; The Drew Carey Show; Mad about you; Frasier y Law & Order, entre otras.

"Era un cliente preciado, una luminaria en el mundo de la actuación que es reconocido por su extraordinario talento y dedicación a su oficio", mencionó su agente a E! News.

Según el portal mencionado, allegados a la familia de Whitehead mencionaron que una caída causó complicaciones en su salud, por la que tuvo que ser llevado al hospital, en donde murió.

R.I.P., Paxton Whitehead, who I'm sure was a delightful man in real life but as an actor found his niche by being exemplary at playing stiff British jerks and blowhards in projects like Back to School, Mad About You, and Friends. pic.twitter.com/h3etjVIVQV