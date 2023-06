Este famoso actor pudo reemplazar a Pedro Pascal en ‘The Last of Us’

¿Te imaginas a Joel Miller interpretado por otro actor? pues el icónico personaje pudo no ser interpretado por Pedro Pascal en ‘The Last of Us’. El famoso actor tenía otra serie de compromisos que, según el director y guionista de la serie Craig Mazin, los obligaron a pensar en otra opción para interpretar al icónico personaje.

Mazin explicó que hubo una ocasión durante los inicios del proyecto en la que el equipo de Pedro hizo una llamada para avisar que probablemente la estrella estaría ocupada por compromisos profesionales. “Al principio nos dijeron que no estaba disponible por su agenda. Y luego nos llamó su agente para decirnos: 'Mira, quizá él esté disponible'", contó en el podcast Happy Sad Confused.

La posibilidad hizo que el director pensara en otra gran figura: "Matthew McConaughey es un actor maravilloso”, declaró.

Tanto Mazin como los fans están de acuerdo en que la elección para Joel Miller fue la adecuada. “Estoy seguro de que habría sido genial, pero también algo muy diferente. Y me encanta la versión que hemos hecho de la historia, ha funcionado muy bien”, dijo el director con respecto a la decisión entre Matthew y Pedro.