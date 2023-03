Ana Bárbara se cayó en pleno concierto en México

El pasado fin de semana, Ana Bárbara sufrió un accidente en medio del concierto que dio en el Auditorio Nacional de México, a propósito del vigésimo aniversario de su éxito musical Bandido.

Según el portal de noticias del espectáculo de Yahoo, “Fue durante mientras interpretaba el tema "Fruta prohibida", acompañada de varios integrantes de un mariachi, cuando la cantante dio un mal paso y termino enredándose en su largo pantalón de color rojo, lo que provocó que terminara cayéndose”.

Segundos después de la caída, la cantante se reincorporó con la ayuda de sus bailarines y dijo “De otras peores me he levantado”. “canten ustedes porque a mí me duele la pata”, agregó.

Más allá del accidente, Ana Bárbara ofreció un espectáculo a la altura, tal y como sus seguidores lo esperaban e incluso compartió con ellos el momento más esperado de la noche, cuando corearon el tema homenajeado, Bandido.