Alerta de una nueva modalidad de estafa con criptomonedas

El Rug pull ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero. Cuando los estafadores vaciaron los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal.

Esta fue la revelación que hizo la empresa de seguridad informática ESET. “Los proyectos diseñados como estafas rug pull no siempre son obvios. Si bien encontraremos casos en los cuales el proyecto mostraba señales claras de ser un engaño (como la promesa de grandes ganancias), no siempre es así. De hecho, gran parte de los criptoactivos que terminaron siendo una estafa de rug pull fueron presentados como proyectos de inversión sólidos y no como oportunidades para obtener ganancias rápidas”, comenta Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del Laboratorio de Investigación de ESET Latinoamérica.

Según Chainalysis, el Rug pull es una nueva forma de ciberdelito que ha crecido significativamente en los últimos años. De hecho, y para 2021, calculan que se han robado al menos 2.800 millones de dólares a las víctimas bajo este patrón, siendo el 37% de todo lo recaudado por estafas en todo el mundo con dinero electrónico.

Existen 3 tipos de estafas definidas como rug pull:

1. El robo de liquidez, en el que los desarrolladores alientan a sus víctimas a invertir en sus monedas o proyectos más estables creando expectativas en las redes sociales.

2. El inversor falso, donde los desarrolladores crean un proyecto supuestamente prometedor que parece tener muchos inversores, lo que atrae a personas con menos experiencia. Sin embargo, los creadores son los dueños de la mayoría de las billeteras que contienen estas monedas, lo que les permite vender una gran cantidad de activos en poco tiempo.

3. Manipulación de proyectos, que con algunos conocimientos técnicos sobre sitios de intercambio y criptoactivos, los desarrolladores pueden evitar que los inversores vendan activos sin avisarles con anticipación. Tras el aumento del precio de la criptomoneda, los desarrolladores intercambian todas las monedas y desaparecen con el dinero de los inversores.