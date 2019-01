El nuevo alcalde de Lima llega a su primer día de trabajo en bicicleta

"Esta es una hora en la que normalmente hago deporte, hoy no quería dejar de hacerlo y quería llegar a la municipalidad. Vamos a ver en qué medida se pueda repetir de una manera lo más cotidiano posible", declaró Muñoz.



También remarcó que su intención es fomentar el uso del transporte no motorizado entre sus conciudadanos.



Durante su trayecto, Muñoz tomó una serie de ciclovías y luego señaló que varias de estas "serán repuestas y puestas en valor" durante su gestión, que se desarrollará hasta el 2022.



"Nosotros tenemos, dentro de nuestra política, la promoción de la bicicleta además de la búsqueda de una movilidad sostenible", dijo.



El alcalde anunció que este jueves participará en una primera reunión sobre seguridad ciudadana en el distrito de San Martín de Porres, en el norte de la capital, a la que también asistirá el ministro del Interior, Carlos Morán.



La ceremonia oficial de toma del cargo de Muñoz, quien reemplaza a Luis Castañeda, se celebrará durante la tarde de hoy, cuando dirigirá un discurso sobre la situación en que encuentra a la alcaldía de Lima y las acciones que tomará durante su gestión.



Wells envió este martes un primer saludo a los vecinos en las cuentas oficiales de la municipal en las redes sociales, donde dijo que inicia 2019 "con mucha ilusión y con el anhelo de trabajar juntos para lograr grandes cambios".



"Hay mucho por hacer y te pido que me acompañes cada día en este gran propósito de recuperar nuestra querida ciudad ¡Un feliz año!", sostuvo.



La municipalidad de Lima anunció que ha procedido a "desbloquear" de sus redes sociales a los usuarios que cuestionaban la gestión de Castañeda, quien dejó el cargo con más de 75 % de desaprobación, según diversos sondeos. (I)