Ladrón jugó con un perro antes de robarse una bicicleta

El pasado fin de semana, La Policía de San Diego, Estados Unidos, compartió un video en el que se ve a un ladrón que se entretuvo a jugar con un perro antes de llevarse una bicicleta del garaje de una vivienda.

"En un giro bastante peculiar de los acontecimientos, cuando el sospechoso estaba a punto de emprender la huida, se detuvo para acariciar a un perro doméstico que había entrado en el garaje", declaró el cuerpo policial.

En el clip se ve que el ladrón juega con el perro, lo acaricia y el animal se tumba para que el delincuente pueda rascar su barriga. El hombre llega hasta a hablar con el animal que, lejos de cuidar su hogar, se mostró muy amigable con el intruso.

Finalmente el sujeto se llevó la bicicleta, valorada en 1300 dólares, ante la apacible mirada del perro.

Bike thief in San Diego gets distracted by a friendly dog while stealing a $1,300 bicycle.



The golden retriever chose belly rubs over guarding.



pic.twitter.com/AE88cGuyye