Alcalde de Mariúpol estima que 300 personas murieron en bombardeo al teatro

El 16 de marzo, el ejército ruso bombardeó el Teatro Dramático de Mariúpol, en Ucrania. Ahora, nueve días más tarde, ya se estima la cifra de fallecidos, antes desconocida.

El alcalde de la ciudad portuaria, Vadim Bóichenko, estimó que alrededor de 300 personas perdieron la vida, producto de la escalada rusa. Durante la explosión, 1.300 civiles se albergaban en el lugar, entre niños, mujeres y adultos mayores.

"Por desgracia, empezamos el día con malas noticias. Hay información, basada en testigos presenciales, de que unas 300 personas murieron en el Teatro Dramático de Mariúpol como consecuencia de un bombardeo de la aviación rusa”, sostuvo la alcaldía vía Telegram.

Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, Mariúpol ha presenciado numerosos ataques por parte del Kremlin. Además de la explosión en el teatro, la escuela de Arte G12 también fue bombardeada, mientras 400 civiles se refugiaban allí de las acciones beligerantes.

These are the ruins of the Drama Theater in Mariupol, where hundreds of civilians hid. Inhuman Russian war crime. I want to ask multinational companies still working with or in Russia: how can you keep doing business with them? How can you feed, serve, and pay those who did this? pic.twitter.com/TCt9EzhKtU