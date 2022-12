Acuario estalla en un hotel de Berlín y deja 1500 peces esparcidos por el piso

El acuario AquaDom de Sea Life, ubicado en el hotel Radisson, cerca de la catedral de Berlín, estalló la mañana del 16 de diciembre de 2022 dejando mil metros cúbicos de agua y 1 500 peses esparcidos por la recepción del lugar.

Los bomberos sostienen que la estructura se destruyó de un momento a otro, lo que ocasionó que no se pueda hacer nada y que varias zonas del hotel, que albergaba el enorme cilindro, quedaran completamente destruidas.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN