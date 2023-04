Actor de ‘Betty la Fea’ pide ayuda para encontrar trabajo

Una de las telenovelas colombianas que más éxito ha tenido, sin duda alguna, es ‘Yo soy Betty, la fea’ al punto que 23 años después sigue estando dentro de los más vistos en las plataformas que se transmite.

Quienes participaron en esta novela han conseguido diferentes papeles en otras producciones lo que les ha permitido demostrar sus capacidades en diferentes roles.

No obstante, no a todos los actores les ha ido bien. Tal es el caso de Kepa Amuchastegui, que interpretó a Roberto Mendoza, el padre del protagonista, en sus redes sociales comentó que a sus 81 años no tiene trabajo.

En la publicación el artista pidió a sus seguidores que le dieran una mano para poder conseguir trabajo. Amuchastegui publicó: “Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor. Leo bien. Y mi voz gusta”.

El actor mantiene un canal en YouTube en el que sube videos leyendo libros y aunque cuenta con 30.000 suscriptores acusa que las reproducciones de sus videos son muy pocas. Por lo que pidió que sean sus patrocinadores.