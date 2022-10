Activistas arrojan puré de papa a cuadro de Monet

El pasado fin de semana, dos activistas entraron al museo Barberini, ubicado en Potsdan, para arrojar puré de papas al cuadro 'Meules, fin de l’été', del artista francés Claude Monet.

"Si es necesario lanzar puré de papas o sopa de tomate a una pintura para que la sociedad recuerde que el curso de los combustibles fósiles nos está matando a todos, ¡entonces te daremos puré de patatas en un cuadro", escribieron en Twitter los autores de la manifestación.

We make this #Monet the stage and the public the audience.



If it takes a painting – with #MashedPotatoes or #TomatoSoup thrown at it – to make society remember that the fossil fuel course is killing us all:



Then we'll give you #MashedPotatoes on a painting! pic.twitter.com/HBeZL69QTZ