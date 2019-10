Al menos 5 muertos al estrellarse en EE.UU. un avión de la II Guerra Mundial

Al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas al estrellarse este miércoles 2 de octubre del 2019 en el estado de Connecticut (Estados Unidos) un avión de la época de la Segunda Guerra Mundial, según medios locales.

Las autoridades, por ahora, han confirmado que el accidente dejó 14 personas afectadas, entre ellas víctimas mortales.

El diario local Hartford Courant, citando a fuentes propias, apunta que los muertos son al menos cinco y que hay nueve heridos.

El avión siniestrado, un bombardero B-17, era parte de la colección de la fundación Collings, dedicada a preservar la historia de la aviación, y participaba en un tour junto a otros aparatos antiguos.

Según las autoridades, la aeronave iba de regreso al aeropuerto Bradley International tras haber sufrido un problema en el aire poco después de despegar cuando colisionó con una estructura y se incendió.

