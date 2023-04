78 muertos en una estampida humana en Yemen

78 personas fallecieron y más de un centenar resultaron heridas luego de que se desatara una estampida humana en Saná, capital de Yemen, el miércoles 19 de abril de 2023.

El percance tuvo lugar durante un reparto benéfico de dinero, según informaron altos cargos del grupo rebelde hutí, citados por agencias internacionales de información.

Según el portal de noticias RT y de acuerdo a las autoridades, “la tragedia tuvo lugar en una escuela del centro de la urbe, cuando cientos de ciudadanos se reunieron en un evento de caridad organizado por comerciantes que distribuían donaciones equivalentes a unos 10 dólares”.

La información recolectada en conversaciones con testigos de lo sucedido señala que los hutíes dispararon al aire para controlar la situación, pero impactaron un cable eléctrico que explotó y causó pánico en la multitud y lo que desató la estampida.

Atención: Las imágenes pueden resultar hirientes para su sensibilidad.

Shocking images of the stampede that killed 78 people in #Sanaa #Yemen pic.twitter.com/OrfFNP0AUy