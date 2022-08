Estados Unidos: 28 fallecidos producto de inundaciones en Kentucky

El gobernador del Kentucky, Andy Beshear dió a conocer que 28 ciudadanos fallecieron (entre ellos cuatro niños) producto de las inundaciones en esta localidad. Beshear aclaró que esta cifra podría variar durante los operativos de búsqueda.

Además, la autoridad estadounidense explicó que los expertos todavía no han podido acceder a algunas partes del estado, por lo que se ha complicado efectuar con rapidez las labores de rescate. Agregó que tras recorrer tres condados afectados por la lluvia, se registraron más de 350 ciudadanos que se encuentran temporalmente en refugios.

La Guardia Nacional estatal ayudó a salvar a los habitantes que quedaron atrapados en sus casas por las aguas y tuvieron que subir a árboles. Según información oficial, 13 mil hogares y negocios se encuentran sin energía eléctrica.

A través del siguiente tuit, se puede ver el estado actual de esta zona. En donde miles de casas están sumergidas en el agua.

Al respecto, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió una declaración y ordenó ayuda federal a “áreas afectadas por tormentas severas, inundaciones, y deslizamientos de tierra”.

I’m taking more action to help the families being displaced and lives lost due to the flooding in Kentucky.



Today, I added Individual Assistance to the Major Disaster declaration I approved to expedite support to flooding survivors. pic.twitter.com/6G1oXDDIFn