SpaceX lanza centros de investigación hacia Estación Espacial Internacional

El abastecedor de cargamento de la agencia espacial estadounidense NASA, SpaceX, lanzó la nave espacial 'Dragon' la noche de este viernes 6 de marzo de 2020, comenzando su misión de reabastecimiento a la Estación Espacial Internacional (EEI).



La nave, abarrotada con aproximadamente 2.500 kilos de suministros y cargas útiles, incluidos materiales cruciales para más de 250 estudios científicos y de investigación, despegó a las 23:50 hora del este de EEUU (04:50 GMT) desde el complejo número 40 de lanzamiento espacial en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral, en el estado estadounidense de Florida.



La NASA confirmó a través de su cuenta oficial de Twitter que la nave Dragón se encontró en órbita y reabasteciendo de carga a la estación espacial luego de unos 10 minutos de su despegue.







The @SpaceX #Dragon resupply ship blasts off on time from @NASAKennedy to the space station where it will arrive Monday at 7am ET delivering over 5,600 pounds of science, supplies and hardware for the Exp 62 crew. https://t.co/LyNXvfjob0 pic.twitter.com/RY37OFx43M