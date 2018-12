Nexo de Joaquín el 'Chapo' Guzmán denuncia sobornos a militares ecuatorianos

Un narcotraficante colombiano, el nexo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán en su incursión con el negocio de la droga en América Latina, dijo este martes ante la corte estadounidense que el cartel de Sinaloa sobornó a miembros del ejército ecuatoriano para transportar drogas desde la frontera con Colombia a Quito y Guayaquil.

Jorge Milton Cifuentes, alias el Jota, quien es el sexto testigo de la Fiscalía en el histórico juicio que se sigue contra Guzmán dijo en su testimonio que la tarifa de envío fue de $ 100 por kilo, lo cual calificó como un buen trato. "Los camiones del ejército no se registran, por lo que no hay peligro de perder la cocaína", detalló.

Cifuentes, conocido también como Simón, fue en los años 90 enlace entre el mexicano cartel de Sinaloa y el colombiano cartel del Norte del Valle, liderado por Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta.

Supuesto nexo ecuatoriano del cartel de Sinaloa estuvo preso 14 meses

El trabajo de El Jota consistía en supervisar el transporte de cocaína en aviones desde Colombia hacia México y luego su llegada a Estados Unidos. Fue detenido el 8 de noviembre del 2012 en Venezuela y luego extraditado a Estados Unidos.

Ecuador incluido en la ruta del narcotráfico

En otra parte de su declaración, Cifuentes explicó que en 2007 Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán se reunió con ejecutivos de Pemex, petrolera estatal de México, para plantearles usar barcos petroleros y cargarlos de cocaína de Ecuador. Este plan no se concretó.

Luego de cancelar el plan de Pemex, dijo que con Guzmán planeaban contrabandear cocaína de Ecuador a México utilizando barcos de pesca de tiburones. Jorge explica que compró droga a los guerrilleros de las FARC; 'El Chapo' lo sabía y "pensó que estaba bien".

