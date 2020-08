Will Smith y Kevin Hart protagonizarán el remake de 'Mejor solo que mal acompañado'

Will Smith y Kevin Hart serán el nuevo dúo cómico en el remake de la clásica road movie 'Mejor solo que mal acompañado', dirigida en 1987 por John Hughes y protagonizada por Steve Martin y el fallecido John Candy.



Según informa Variety, Paramount ha puesto en marcha una nueva versión de la película con Smith y Hart en el papel de dos hombres de negocios muy distintos que intentan volver a casa por el Día de Acción de Gracias, en un viaje que por supuesto no estará exento de percances y contratiempos.



Las productoras de Hart (HartBeat Productions) y Smith (Westbrook Studios) están desarrollando ya el proyecto. Variety también informa que Aeysha Carr escriba el guion, en el que será su primer largometraje tras trabajar en series como Brooklyn 99.



La última vez que Will Smith apareció en la gran pantalla fue con Dos policías rebeldes 3, tras el estreno de Géminis el pasado año. Actualmente tiene pendiente de estreno King Richards, cinta biográfica en la que interpreta al padre de las tenistas Venus y Serena Williams.



El último trabajo de Kevin Hart estrenado fue Jumanji: Siguiente nivel. En su lista de estrenos pendientes figura el drama Fatherhood, que llegará a los cines en abril de 2021. (I)