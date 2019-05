Un almuerzo con sabor a Queen Sinfónico

Llegó la hora del almuerzo. Carolina Saltos visitó el Centro Comercial Iñaquito (CCI) el pasado miércoles 8 de mayo para comprar trajes de baño con su hermana, Susana.

Pero el hambre pudo más que la vanidad. Ansiosas de una golosina como hamburguesa con papas, las jóvenes subieron al nuevo patio de comidas del puesto comercial.

El olor a carne asada, hamburguesas a la parrilla, pollo crocante y patacones fritos, no le permitieron ver la sorpresa que llegaba esa tarde.

Mientras les llegaba su turno para pedir la orden, se percataron de que en una pequeña tarima realizaban pruebas de sonido y se colocó un equipo de camarógrafos. A Carolina le brincó la curiosidad del evento, pero no prestó atención. Estaba más distraída por el humo que brotaban de las brasas y hornillas.

Cuando estaban listas para servirse su “matambre” escucharon algunos acordes de cuerda labrada que llamaron su atención.

No era necesario ser compositor ni músico para identificar la melodía. "Escucha ñaña, We Will Rock You", dijo Susana emocionada.

Las dos jóvenes no supieron que fueron parte de un Flash Mob, a cargo de los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil (Fosje).

Se trató de un "pasabocas", para que la gente conozca del espectáculo "Queen Sinfónico", en donde los niños y jóvenes de la Fosje interpretarán los clásicos temas de la agrupación inglesa. Entre ellos Bohemian Rapsodhy y la infaltable canción compuesta por el guitarrista de la agrupación, Bryan May.

El espectáculo será en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, el sábado 15 de junio. La primera función es a las 20:00. La demanda de los boletos fue tan buena que se creó otra presentación a las 17:00.

"Yo no soy fanática de Queen, solo vi la película y me encantó", comentó con entusiasmo, mientras miraron desfilar por el escenario a los violinistas Felipe Aizaga y Saulo Cuesta, que salieron de entre el público para subirse al escenario y unirse al maestro Patricio Aizaga.

No pasó mucho tiempo para que el público dejara un lado sus platos, para hacer de la mesa el retumbe connotado de We Will Rock You; otros en cambio, aprovecharon la ocasión para filmar el momento con sus teléfonos celulares.

El almuerzo de Susana y Carolina fue especial. Mientras se sirvieron su platillo, juntas prometieron acudir al concierto “en primera fila”. (I)