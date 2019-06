Sinfónica Juvenil “ajusta cuerdas” para el Queen Sinfónico

Una sincronización de instrumentos y de voces se escuchó la tarde de este miércoles 5 de junio durante los repasos de espectáculo Queen Sinfónico, en Quito.

Se trata de una fusión de 200 artistas que interpretarán los temas más populares de la agrupación inglesa Queen.

Para este repertorio participan artistas de gran corte entre ellos, los integrantes de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Quito, la Orquesta de Colores Faces-Fosje, los solistas Alexandra Cabanilla, John Peter, Mateo Terán y Guillermo Cepeda. Además de coros y del grupo de rock The Pickles, bajo la dirección del maestro Patricio Aizaga.

En rueda de prensa, ofrecida esta tarde en las instalaciones de las Fosje, los artistas reflexionaron sobre la labor que requirió fusionar voces, instrumentos y tendencias musicales hasta alcanzar una armonía que permita dar homenaje a una de las bandas más destacadas en la últimos 40 años.

El maestro Aizaga reconoció que el trabajo no fue fácil, no solo por la cantidad de músicos que se congregan en este espectáculo, sino también por la calidad musical de la agrupación.

El maestro destacó la virtuosidad del vocalista de Queen, Freddy Mercury, a quien lo definió como un artista con una excelente capacidad para interpretar los instrumentos musicales.

"La concepción de Freddy Mercury es excepcional. Él sabía cómo frasear la música y cada uno de los instrumentos y la composición musical", reiteró.

En el encuentro con los medios de comunicación, los artistas reflexionaron sobre la canción más difícil de interpretar y de adaptar para el repertorio.

Todos coincidieron de que el tema "Bohemian Rhapsody" es el tema más complicado pero a la vez el más delicioso de interpretar por su riquísima línea melódica.

"Queen es extremadamente difícil de interpretar, pero no se trata de copiar a la banda, sino de rendir un homenaje", advirtió Mateo Terán.

Los músicos tienen previsto interpretar alrededor de 24 temas de la banda británica. Entre estos Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, Under Pressure, Somebody To Love, entre otros.

Por ello, los artistas ofrecieron como “pasa-bocas” tres canciones para que la gente tenga una idea del repertorio que se ofrecerá en los próximos días.

El concierto se llevará a cabo el sábado 15 de junio, en el Teatro de la Casa de la Cultura en Quito. Aizaga informó que debido a la gran demanda y expectativa del espectáculo, se decidió hacer un segundo concierto. El primero es a las 17:00 y el segundo a las 20:00.

El maestro indicó que hay planes para que haya presentaciones en Guayaquil y en Cuenca, aunque todavía no está confirmado.

Las entradas se encuentran a la venta en Ticket Show, Musicalísimo, Mall El Jardín, Almacenes Ricky, Paseo San Francisco. (I)