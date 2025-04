Anima Inside presentó su nuevo álbum y se alista para el "Masters of Rock".

Con 19 años de carrera, la banda Anima Inside lanzó en abril de 2025 su cuarto álbum de estudio titulado "Alien", el cual fusiona varios estilos del rock, ritmos andinos y cuenta con la colaboración de renombrados músicos internacionales.

Desde temas de metal progresivo como "Through The Glass" o "Prophet´s Word" hasta baladas con ritmos acústicos como "Survive", Anima Inside explora un material musical que sea "un viaje sonoro para el oyente", según el vocalista Riccardo de La Cuesta.

La banda realizó el lanzamiento discográfico hace tres semanas con el apoyo de la disquera internacional Rockshots Records y planea presentaciones en Colombia, Perú, Brasil y Argentina, además de Ecuador, en su gira para promocionar el material.

Como parte del reconocimiento, Anima Inside será la única banda ecuatoriana en el "Masters of Rock" de Quito, que será el sábado 3 de mayo a las 18:00 en el estadio Olímpico Atahualpa.

La agrupación abrirá la presentación que tendrá como espectáculo a titanes del hard rock como Scorpions, Europe y Foreigner. Además de los temas del nuevo álbum también se prevé que toquen sus canciones más reconocidas como "Dream Enough", "Believe" o "Hypnotize Me".

El Telégrafo conversó con Riccardo de la Cuesta, vocalista y compositor de Anima Inside, sobre las expectativas del nuevo disco y su esperada presentación en el festival.

¿Cómo ha sido la acogida del nuevo trabajo discográfico de Anima Inside?

Estamos felices. Hemos tenido una buena acogida nacional e internacional por el disco. Lo sacamos con una disquera europea que se llama Rockshots Records, que tiene presencia en Japón, Europa, Australia...Empezamos nuestra gira de este disco en su primera etapa, que fueron cinco fechas. Ahora tenemos una segunda etapa para el segundo semestre del año. Estaremos promocionando nuestro disco en Colombia, Perú y vamos a ir también a Brasil y Argentina.

Cuéntanos más sobre las colaboraciones en el nuevo disco. En el sencillo que sacaron en 2021 (Phrophets Word) y -que está incluido en el álbum- por ejemplo tuvieron colaboraciones con Rudy Sarzo (exbajista de Ozzy Osbourne, Whitesnake, Quiet Riot)

Este disco incluye varias colaboraciones internacionales. Está Rudy Sarzo, Fernando Scarcella (Rata Blanca), Marcelo Barboza (Angra). También tenemos una colaboración de Sammy Ily-Sirnio (Kreator) y el exbajista de Amorphis (Niclas Etelävuori). Es un disco muy diverso, en que también tenemos fusión con instrumentos andinos. Hay baladas muy sentidas como "Survive o "The Ride", que es un homenaje a la vida. También canciones más fuertes como "Through The Glass" o "What´s Wrong With the World Today".

En el álbum se exploran diferentes géneros, por sus colaboraciones con artistas de géneros como Heavy Metal, Thrash Metal...

Creo que es un álbum que explora varias aristas en un género, como es el rock. Tenemos canciones que pueden tirar a algo más pesado como "Free Men" o "Prophet´s Word", que van hacia el metal progresivo. Otras están más orientadas hacia el hard rock. Lo importante para nosotros era hacer un disco que sea un viaje sonoro para el oyente.

Ahora estarán en el Masters of Rock Quito ¿Cómo evalúan ustedes el ser la única banda ecuatoriana en compartir escenario con titanes del rock como Scorpions o Europe?

Muy felices de esta invitación que nos han hecho para abrir el show. Estamos motivados por representar a Ecuador en uno de los festivales más importantes de los últimos años. Ya hemos tenido el gusto de compartir el escenario con otros grandes artistas como Aerosmith, Kiss, Deep Purple, Ozzy Osbourne. En México también estuvimos con Guns N' Roses, Muse, Slipknot, Rammstein. Asumimos esto con mucha responsabilidad y mucho peso, por ser la banda que abrirá el festival.

¿La invitación al Masters of Rock coincidió con la salida y difusión que está teniendo su nuevo disco?

Fue un tema coyuntural realmente. Nosotros estábamos planeando el lanzamiento de nuestro nuevo disco. Todo se alineó, porque nos habían hecho la invitación tiempo atrás cuando solo se confirmó Scorpions y me parece que fue un giro interesante que sea ahora un festival. Que bueno para el movimiento rockero de nuestro país que una productora como Top Shows tome la batuta para hacer estos shows.

¿Cómo ve la "escena rock" en Ecuador?

El rock siempre ha sido un género que mueve mucha gente en nuestro país. Ecuador es un país rockero. Es un país donde el rock tiene fuerza. Por ejemplo hace poco estuvo Roger Waters y hace días estuvo Stratovarius. Sé que también puede venir Guns N' Roses. Es importante, porque eso nos pone en el mapa para más eventos internacionales de envergadura, como el Masters of Rock. El rock no ha muerto, es absurdo pensar eso ahora. Hay géneros que tienen mayor impacto, pero el rock sigue siendo muy vigente.

¿Y la escena nacional?

Hay muchas propuestas buenas. Creo que este tipo de festivales impulsan muchísimo a la escena. Creo que invitar a una banda local a abrir un show es una parte muy importante para impulsar la industria que tenemos.

Puedes seguir a Anima Inside en redes sociales como Instagram Twitter, Facebook y Tik Tok. Su nuevo álbum está disponible junto a los tres anteriores en plataformas como Spotify, Deezer y Itunes.

Las entradas para el "Masters of Rock" de Quito se venden a través de Ticketshow y las únicas localidades disponibles son Golden Box y Top Box.

